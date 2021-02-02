و"ربما البحرين".. نتنياهو يُعلن نيته إجراء زيارة سريعة للإمارات
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء: إنه يعتزم القيام بزيارة مدتها ثلاث ساعات للإمارات، وربما البحرين أيضا الأسبوع المقبل.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء: إنه يعتزم القيام بزيارة مدتها ثلاث ساعات للإمارات، وربما البحرين أيضا الأسبوع المقبل.
وسئل نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، عما إذا كان سيمضي قدماً ويزور الإمارات الأسبوع المقبل، رغم الأزمة الصحية في إسرائيل، فقال في تصريحات بُثت مباشرة في صفحته على (تويتر): "أجلنا الزيارة... مرتين بسبب العزل العام (لفيروس كورونا)، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).
وأضاف: بأن الزيارة "لها أهمية بالغة أمنياً ووطنياً ودولياً، لكن تم تقليصها، بطلب مني، من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات".
وقال نتنياهو: إنه سيتوجه إلى أبوظبي "ومن الممكن أيضاً أن أقوم بزيارة خاطفة للبحرين" خلال الرحلة.
ولم يذكر تاريخاً محدداً، لكن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت: إنه سيقوم بالرحلة في التاسع من شباط/ فبراير.
وأضاف: بأن الزيارة "لها أهمية بالغة أمنياً ووطنياً ودولياً، لكن تم تقليصها، بطلب مني، من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات".
وقال نتنياهو: إنه سيتوجه إلى أبوظبي "ومن الممكن أيضاً أن أقوم بزيارة خاطفة للبحرين" خلال الرحلة.
ولم يذكر تاريخاً محدداً، لكن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت: إنه سيقوم بالرحلة في التاسع من شباط/ فبراير.
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