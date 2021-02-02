بالرغم من تصريح الكيلة.. مسؤول إسرائيلي: لن يتم تحويل جرعات من لقاح (مودرنا) لغزة



وقال المسؤول، وفق الصحفي: إن "من الـ 5000 لقاح (موديرنا) التي خصصتها إسرائيل للفرق الطبية التابعة للسلطة الفلسطينية لن يتم تحويل شيء منها إلى قطاع غزة".



وكانت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أكدت اليوم الثلاثاء، بأن التطعيم ضد فيروس (كورونا) بدأ كما كان مخططاً له، وذلك بالاعتماد على توصيات منظمة الصحة العالمية، فيما سيتم يوم غدٍ الأربعاء، نقل جزء من التطعيمات إلى قطاع غزة.



وكانت وزارة الصحة، باشرت حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)، مبتدئة بالطواقم الصحية والطبية العاملة في غرف العناية المكثفة داخل مراكز ومستشفيات علاج مرضى فيروس (كورونا).



وأطلقت وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، الحملة، حيث تلقت اللقاح، في مستشفى هوغوتشافير في ترمسعيا، فيما جرى تطعيم الكادر الطبي العامل في غرف العناية المكثفة هناك بلقاح (موديرنا).

رام الله - دنيا الوطننقل الصحفي الإسرائيلي، أور هيلار، من إذاعة الجيش، عن مسؤول سياسي، قوله: إنه لن يتم تحويل أي جرعات من اللقاح من الضفة إلى قطاع غزة.