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مسؤول إسرائيلي: الرحلات الجوية مع المغرب ستبدأ خلال شهرين

مسؤول إسرائيلي: الرحلات الجوية مع المغرب ستبدأ خلال شهرين
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رام الله - دنيا الوطن
أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، محادثة هاتفية مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن المكالمة تناولت تطبيق اتفاقية استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة وقضايا إقليمية.

وقال القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في الرباط، دافيد جوفرين: إن طواقم من إسرائيل والمغرب ستجتمع هذا الشهر تمهيداً لإيفاد بعثتين مغربية إلى إسرائيل وإسرائيلية إلى المغرب الشهر القادم.

وأضاف: بأن الرحلات الجوية بين الجانبين، ستبدأ خلال شهرين. وشركات الطيران الإسرائيلية تستعد لذلك.

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