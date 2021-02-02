لبنان يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا)

سجل لبنان اليوم الثلاثاء، أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة في البلاد.





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 81 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، وهو الرقم القياسي الأعلى منذ تفشي الوباء.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2770 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع إلى 305842 حالة فيما بلغ مجموع الوفيات 3226 حالة.





رام الله - دنيا الوطن