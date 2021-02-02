البيت الأبيض: بايدن يوقع اليوم ثلاثة أوامر تنفيذية بشأن الهجرة

جو بايدن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الرئيس جو بايدن، سيوقع اليوم ثلاثة أوامر تنفيذية بشأن الهجرة.



وأضافت بأن الأوامر التنفيذية التي سيوقعها بايدن، تهدف لإدماج المهاجرين الشرعيين، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وتابعت: بأن من بين الأوامر، إنشاء فريق لتوحيد أفراد الأسر الذين فرقتهم الإدارة السابقة.