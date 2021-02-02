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الأردن: تسجيل ثماني وفيات و1132 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل ثماني وفيات و1132 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الثلاثاء، ثماني وفيات و1132 إصابة بفيروس (كورونا) المستجدّ في المملكة، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي، إلى 4334 وفاة و329194 إصابة، وفق تقرير للوزارة بشأن الحالة الوبائية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً، وصل إلى 8418 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 58 حالة.

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