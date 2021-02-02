بعد إصابته بـ (كورونا).. الرئيس عباس يطمئن على صحة السفير دياب اللوح





واطمأن الرئيس عباس على صحته، عقب إصابته بفيروس (كورونا)، وتمنى للسفير دياب اللوح الشفاء العاجل.



من جانبها، شكرت زوجة السفير دياب اللوح، الرئيس عباس على هذا الاتصال والاهتمام.





رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، زوجة سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح.