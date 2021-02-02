قيادي بـ (حماس): التسجيل في الانتخابات واجب وطني يجب المبادرة إليه

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا القيادي في حركة حماس، خالد الحاج، المواطنين في محافظة جنين لسرعة التسجيل في الانتخابات، بغض النظر عن موقفهم منها.



وأكد بأن التسجيل للانتخابات واجب وطني ومساهمة في التغيير لحماية المشروع الوطني.



ووجه الحاج رسالة للمواطنين، قال فيها:" اضمن حقك في التسجيل وعند الانتخابات لكل مقام مقال حتى لا يحجب صوتك وتحرم من المشاركة".



وحذر الحاج من نفاد الوقت المخصص لعملية التسجيل والذي ينتهي بعد أسبوعين فقط، وضياع حق غير المسجلين في المشاركة بالتغيير.



وخص الحاج بالذكر الشباب وطلبة الجامعات والأسرى المحررين بأن يكون لهم دور لأنهم وسيلة مهمة لبناء الحضارات وإحداث التغيير السياسي، وأن يشكلوا لجاناً محلية لتوعية المواطنين والأخذ بأيديهم نحو التسجيل.



كما طالب الشباب في البلدات الكبيرة في جنين كبقاطية ويعبد واليامون إضافة الى المخيمات والأحياء كافة بأن يبادوا لتسجيل أنفسهم حتى يكونوا شركاء في صنع القرار.



ونبه الحاج الى أن طلبة الجامعات والخريجين يجب أن يكون لهم دور لأنهم الفئة الأكثر في المجتمع ويمكنهم القياد بحملات منظمة تساعد الناس على التسجيل.



كذلك دعا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يعملوا على تحريك المياه الراكدة، ويحضوا الناس للتسجيل في الانتخابات.



وأشار الى ان النساء نصف المجتمع وهن مسؤولات عنه وخاصة طالبات الجامعات.