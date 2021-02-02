"نقف على مفترق طرق".. حماس توجه دعوة للمواطنين بشأن السجل الانتخابي

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المواطنين الفلسطينيين، للمسارعة بتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، بما يكفل حقهم في التصويت بالانتخابات المقبلة.



وقال القيادي في الحركة، رأفت ناصيف، في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء: "إن التسجيل في السجل الانتخابي، هو مقدمة لمشاركة سياسية فاعلة من قبل المواطن، وإن حق التصويت هو حق مقدس، يجب الحفاظ عليه من أبناء شعبنا ليختاروا من يمثلهم ويقود سفينتهم في المرحلة المقبلة".



وشدد على أن "تحديث البيانات في السجل الانتخابي، يكفل حق المواطنين في الانتخابات المقبلة".



وتابع "إننا اليوم نقف على مفترق طرق على المستوى الوطني ومواجهة الاحتلال، وعلى مستوى الحياة السياسة الفلسطينية الداخلية في ترتيب البيت الفلسطيني، وهو ما يتطلب مشاركة فاعلة من كافة شرائح شعبنا".