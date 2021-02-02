وزيرة الصحة: نقل جزء من التطعيمات المضادة لـ (كورونا) للقطاع غداً الأربعاء

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، بأن التطعيم ضد فيروس (كورونا) بدأ كما كان مخططاً له، وذلك بالاعتماد على توصيات منظمة الصحة العالمية، فيما سيتم يوم غدٍ الأربعاء، نقل جزء من التطعيمات إلى قطاع غزة.



وكانت وزارة الصحة، باشرت حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)، مبتدئة بالطواقم الصحية والطبية العاملة في غرف العناية المكثفة داخل مراكز ومستشفيات علاج مرضى فيروس (كورونا).



وأطلقت وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، الحملة، حيث تلقت اللقاح، في مستشفى هوغوتشافير في ترمسعيا، فيما جرى تطعيم الكادر الطبي العامل في غرف العناية المكثفة هناك بلقاح (موديرنا).



وكانت وزراة الصحة، أعلنت يوم أمس تلقيها 2000 جرعة من لقاح (موديرنا)، مؤكدة أن الأولوية في تلقي التطعيمات المضادة لفيروس (كورونا) هي للكوادر العاملة في القطاع الصحي، كونهم الفئة الأكثر احتكاكاً بالمرضى، والأكثر تعرضاً لخطر الإصابة بفيروس (كورونا).