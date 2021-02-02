دولي

الصين تتعهد بتقديم مزيد من لقاحات (كوفيد-19) إلى الدول النامية

رام الله - دنيا الوطن
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الثلاثاء)، إن الصين ستواصل تقديم لقاحات مضادة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى الدول الأخرى، لا سيما الدول النامية، في الوقت المناسب وفي حدود قدراتها وتساهم في بناء مجتمع صحي للجميع. 

وأدلى المتحدث وانغ ون بين بهذه التصريحات في إفادة صحفية يومية بعد إعلانه أن الصين تبرعت بلقاحات (كوفيد-19) لباكستان صباح اليوم، وهي أول شحنة من مساعدات اللقاح الصينية إلى دول أخرى. 

وتأكيدا على التزام الصين بجعل لقاحات (كوفيد-19) منفعة عامة عالمية بمجرد تطويرها واستخدامها، قال وانغ إن الصين ستساهم في تحقيق إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية، قائلا: "إننا نتصرف على أساس أقوالنا". 

وإلى جانب باكستان، تقدم الصين أيضا مساعدات لقاحات إلى 13 دولة نامية، بما في ذلك بروناي ونيبال والفلبين وميانمار وكمبوديا ولاوس وسريلانكا ومنغوليا وفلسطين وبيلاروسيا وسيراليون وزيمبابوي وغينيا الاستوائية، مع 38 دولة نامية أخرى بحاجة إلى تلقي مساعدات اللقاحات من الصين في مرحلة لاحقة. 

وأضاف المتحدث "إننا نشارك بنشاط أيضًا في مبادرة (كوفاكس) التي تقودها منظمة الصحة العالمية لتوفير لقاحات للدول النامية". 

وأشار وانغ إلى أن الصين دعمت شركاتها في إجراء أبحاث مشتركة وإنتاج لقاحات مع شركاء أجانب وصدرت بالفعل لقاحات (سينوفارم) و(سينوفاك) إلى دول من بينها الإمارات العربية المتحدة والمغرب وإندونيسيا وتركيا والبرازيل وتشيلي. 

وإلى جانب ذلك، دعمت الصين أيضا الشركات المعنية في تصدير اللقاحات إلى دول في حاجة ماسة إليها، واعترفت بلقاحات صينية، وسمحت بالاستخدام الطارئ للقاحات الصينية في بلدانها، حسبما قال وانغ. 

وأعرب عن تطلع الصين لأن يبذل المجتمع الدولي جهودا مشتركة في تعزيز التوزيع العادل واستخدام اللقاحات وضمان توافرها والقدرة على تحمل تكاليفها في الدول النامية.  

أخبار ذات صلة

تتضمن تهمة &#34;الخيانة غير المسبوقة&#34;.. كشف تفاصيل لائحة اتهام الديمقراطيين لـ &#34;ترامب&#34;

تتضمن تهمة "الخيانة غير المسبوقة".. كشف تفاصيل لائحة اتهام الديمقراطيين لـ "ترامب"

محامي ترامب: موكلي لا يملك أي فرصة لمحاكمة موضوعية

محامي ترامب: موكلي لا يملك أي فرصة لمحاكمة موضوعية

دولة أفريقية ترفض تلقي لقاحات (كورونا)

دولة أفريقية ترفض تلقي لقاحات (كورونا)

استطلاع رأي إسرائيلي يُظهر تقدم نتنياهو وتراجع ساعر

استطلاع رأي إسرائيلي يُظهر تقدم نتنياهو وتراجع ساعر

في غضون ثلاثة أيام.. إسقاط 3 طائرات مسيرة للجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان

في غضون ثلاثة أيام.. إسقاط 3 طائرات مسيرة للجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان

حوالي 104 ملايين إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

حوالي 104 ملايين إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب وسط تركيا

زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب وسط تركيا

أول تعليق لـ &#34;بايدن&#34; على الانقلاب العسكري في ميانمار

أول تعليق لـ "بايدن" على الانقلاب العسكري في ميانمار

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): التسجيل في الانتخابات واجب وطني يجب المبادرة إليه

قيادي بـ (حماس): التسجيل في الانتخابات واجب وطني يجب المبادرة إليه

وزير الأشغال يفتتح طريقين ويضع حجر الأساس لآخر في محافظة الخليل

وزير الأشغال يفتتح طريقين ويضع حجر الأساس لآخر في محافظة الخليل

محافظ طولكرم يبحث مع وزير الحكم المحلي عدداً من القضايا

محافظ طولكرم يبحث مع وزير الحكم المحلي عدداً من القضايا

العمادي يوصي بضرورة استمرار الدعم الدولي لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة بقطاع غزة

العمادي يوصي بضرورة استمرار الدعم الدولي لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة بقطاع غزة

&#34;الأوقاف&#34; وهيئة التدريب العسكري يبحثان سبل التعاون المشترك

"الأوقاف" وهيئة التدريب العسكري يبحثان سبل التعاون المشترك

رام الله: الشرطة تقبض على تجار مخدرات مطلوبين للقضاء

رام الله: الشرطة تقبض على تجار مخدرات مطلوبين للقضاء

هيئة الأسرى تُسجل إفادات جديدة لأسرى قاصرين نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى تُسجل إفادات جديدة لأسرى قاصرين نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكماً بالسجن لمدة (15 عاماً)

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكماً بالسجن لمدة (15 عاماً)

منوعات

شاهد: أحمد فهمي &#34;لدي عقدة من الفقر&#34;

شاهد: أحمد فهمي "لدي عقدة من الفقر"

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

داليا مصطفى &#34;زوجي شريف سلامة سيقتلني&#34;.. فما القصة ؟

داليا مصطفى "زوجي شريف سلامة سيقتلني".. فما القصة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب &#34;الإسرائيلي&#34;

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب "الإسرائيلي"

عربي

دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لـ (كورونا)

دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لـ (كورونا)

إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر يبدأ في غضون أسابيع

إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر يبدأ في غضون أسابيع

سفير الإمارات لدى واشنطن: واثقون من إتمام صفقة (إف- 35)

سفير الإمارات لدى واشنطن: واثقون من إتمام صفقة (إف- 35)

تجديد حبس &#34;عبد المنعم أبو الفتوح&#34; رئيس حزب مصر القوية

تجديد حبس "عبد المنعم أبو الفتوح" رئيس حزب مصر القوية