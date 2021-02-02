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محافظ طولكرم يبحث مع وزير الحكم المحلي عدداً من القضايا

محافظ طولكرم يبحث مع وزير الحكم المحلي عدداً من القضايا
رام الله - دنيا الوطن
بحث محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، مع وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، عدد من القضايا على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال الصالح بدار المحافظة، بمشاركة وفد من وزارة الحكم المحلي، وبحضور مدير عام الحكم المحلي بطولكرم م. إياد خلف، و رئيس بلدية طولكرم م. محمد يعقوب، والجهات المختصة بمؤسسة المحافظة.

ورحب المحافظ أبو بكر بالوزير الصالح، مشيراً إلى مجموعة من الاحتياجات والمشاريع، وعلى رأسها رفع القدرة الكهربائية بطولكرم ومتابعة هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة.

وثمن دور وزارة الحكم المحلي والجهود التي تقوم بها، مؤكداً على ما تقوم به البلديات والمجالس المحلية من جهد وعمل في خدمة المواطنين.

وقدم أبو بكر شرحاً عن استمرار جهود التي لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الوباء والتغلب عليه.

بدوره أشار الوزير الصالح إلى حالة الشراكة والتعاون مع المحافظة، وجميع المؤسسات الشريكة، مستعرضاً البرامج والجهود والمشاريع التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي في خدمة المواطنين.

وأوضح بأن الجولة في محافظة طولكرم تأتي في إطار اللقاءات والمتابعات الميدانية والجولات على البلديات والمجالس المحلية، والإطلاع على قضايا المواطنين واحتياجاتهم.

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