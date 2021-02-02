العمادي يوصي بضرورة استمرار الدعم الدولي لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة بقطاع غزة

العمادي خلال استقباله ماتياس شمالي ومسؤول اوتشا

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، كلا من ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والسيد نويل تسيكوراس، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، مساء اليوم الثلاثاء في مقر اللجنة القطرية بغزة.



وناقش العمادي مع ضيفيه الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وسبل التعاون المشترك، مؤكدا لهم مواصلة جهود دولة قطر ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني بمختلف أنواع الدعم، والذي كان آخره إعلان أمير دولة قطر تقديم منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار لسكان قطاع غزة للعام الحالي.



وتقدم بالشكر لضيفيه على الجهود التي تبذلها كل من (أونروا) و(أوتشا) لتقديم الدعم اللازم لسكان قطاع غزة، موصيا بضرورة حث المجتمع الدولي على استمرار دعمه لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.



وقد أكد الطرفان على ضرورة التواصل والتنسيق الدائم لاستمرار المشاريع من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والذي أصبح يعيش ظروفاً غاية في الصعوبة والوضع اللاإنساني.