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شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد: 97٪ من المياه بقطاع غزة لا تلبي المعايير الصحية الدولية

وزير الاقتصاد: 97٪ من المياه بقطاع غزة لا تلبي المعايير الصحية الدولية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، في فعاليات المؤتمر الوزاري حول الاقتصاد الأزرق المستدام الذي ينظمه  افتراضيا الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة مشتركة من المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة وزير النقل مروان الخيطان  والاتحاد الاوروبي برئاسة المفوض المسؤول عن البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك في الاتحاد الأوروبي VirginijusSinkevičius (EU) وبحضور الأمين العام لأمانة الإتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.

وأعرب خلال مشاركته عن سعادته بتأسيس مجموعة عمل الاقتصاد الأزرق للاتحاد من أجل المتوسط ومنصة أصحاب المصلحة في الاقتصاد الأزرق المتوسطي، لافتا إلى أهميه مشاركة دولة فلسطين في مثل هذه الاجتماعات الهامة.

وتحدث العسيلي في كلمته عن الوضع الاقتصادي لفلسطين في ظل سيطرة إسرائيل على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن  إسرائيل تسيطر على 85٪ من موارد المياه الفلسطينية، في الوقت الذي يجبر فيه الفلسطينيون على  شراء 22٪ من المياه اللازمة من شركة مياه إسرائيلية، لافتا الى أن 97٪ من المياه في قطاع غزة لا تلبي المعايير الصحية الدولية.

ولفت الوزير إلى الظروف المعيشية التي يعاني منها قطاع غزة في ظل الحصار المفروض عليه، قائلا" يعيش مليونا فلسطيني في قطاع غزة تحت حصار إسرائيلي غير قانوني. ويعتمد 80٪ من سكان غزة على المساعدات الغذائية ، مع معدل فقر يبلغ 53٪. بالإضافة إلى ذلك  تقليص الاحتلال الإسرائيلي الحدود البحرية  المسموح بها إلى 3 أميال فقط."

وأضاف الوزير" وفقاً لتقرير الأونكتاد الأخير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فإن التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي، فقط من الإغلاق المطول والعمليات العسكرية في غزة ، خلال الفترة 2007-2018 ، تقدر بنحو 16.7 مليار دولار."

هذا ودعا العسيلي دول الاتحاد من اجل المتوسط إلى رفع الحصار الإسرائيلي السريع عن المناطق البحرية الفلسطينية المتاخمة لشاطئ قطاع غزة، وتأكيد سيادة دولة فلسطين على مياهها الإقليمية. 

وأكد على الحق الفلسطيني في استكشاف واستخراج الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بناءً على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وشدد الوزير في ختام كلمته على ان تحقيق النمو  الاقتصادي الأزرق، يحتاج إلى معالجة العائق الرئيسي وهي عدم الوصول إلى البحر بسبب الاحتلال الإسرائيلي. لافتا إلى التزام الحكومة الفلسطينية بتعافي وتعزيز التنمية الاقتصادية خاصة في قطاع غزة،  بالإضافة إلى التزامها بتطوير نظام الاقتصاد الأزرق من أجل تحقيق التكامل بين جميع دول البحر الأبيض المتوسط.

كما دعا الوزير العسيلي الدول المشاركة إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وناقش المجتمعون خلال جلسات المؤتمر  مجالات التنمية في الاقتصاد الأزرق خاصة تلك المتعلقة بالبحوث والابتكارات البحرية ، والغذاء المستدام من البحر كمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى النقل البحري المستدام الخالي من التلوث.

كما بحثت الدول المشاركة في المؤتمر تأثير الفضلات البحرية على الاقتصاد الأزرق، كالنفايات البلاستيكية وتأثرها على البيئة البحرية، بالإضافة إلى مناقشة دور السياحة البحرية، والطاقة البحرية المتجددة، والاستثمار البحري المستدام في تنمية الاقتصاد الأزرق وخاصة المنشات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

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