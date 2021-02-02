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شؤون فلسطينية

"الأوقاف" وهيئة التدريب العسكري يبحثان سبل التعاون المشترك

"الأوقاف" وهيئة التدريب العسكري يبحثان سبل التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب ورئيس هيئة التدريب العسكري اللواء يوسف الحلو اليوم الثلاثاء سبل التعاون المشترك خاصة بما يتعلق بإعطاء محاضرات دينية ووعظية لمنتسبي الأجهزة الأمنية.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لبحث كافة الأفكار والدورات التي يمكن تنفيذها مستقبلا .

وأعرب أبو الرب عن فخره واعتزازه بالأداء العالي والمتميز الذي تقوم به هيئة التدريب العسكري على مختلف الأصعدة بالاضافة الى دورها بحماية مشروعنا الوطني .

وقدم أبو الرب شرحا عن عمل وزارة الأوقاف ومشاركتها في كافة الفعاليات الإسلامية والوطنية، ودورها في نشر الوعي والفكر الإسلامي الذي يقوم على الوسطية والسماحة والاعتدال، ورسالتها عبر المنابر ورص الصفوف وتحصين المواطنين وتوجيههم الوجه السليمة التي ترتقي بالوطن ومؤسساته وخاصة الأمنية.

من جهته عبر اللواء الحلو عن سعادته لهذا اللقاء الذي يأتي لبحث سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع مؤكدا أن كل الأجهزة الأمنية الفلسطينية تشكل درع الحماية والأمن والأمان لكل أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الجميع الأمر الذي يؤسس لمجتمع فلسطيني قوي وموحد قادر على مواجهة تحديات العصر وصولا للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

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