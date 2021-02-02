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دولي

تتضمن تهمة "الخيانة غير المسبوقة".. كشف تفاصيل لائحة اتهام الديمقراطيين لـ "ترامب"

تتضمن تهمة "الخيانة غير المسبوقة".. كشف تفاصيل لائحة اتهام الديمقراطيين لـ "ترامب"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال فريق الإدعاء بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب المرتقبة: إن سلوكه عرّض حياة أعضاء الكونغرس للخطر، وهدد الانتقال السلمي للسلطة.

وحمّل فريق الادعاء بمحاكمة ترمب المرتقبة، الرئيس السابق المسؤولية، عن اقتحام أنصاره الكونغرس، واتهمه بالتحريض على الهجوم، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وجاء في لائحة الاتهام الموجهة لترامب، بأن "ما قام به الرئيس السابق كفيل بمنعه من تولي أي منصب فدرالي"، وتتضمن تهمة الخيانة غير المسبوقة.

ومن المقرر أن يقدم ترامب ردّه على الاتهام الموجه له اليوم الثلاثاء، لكنه غيّر رئيس فريق المحامين في عطلة الأسبوع.

وسيكون أمام فريقه الجديد بقيادة المحاميين ديفيد شوين، وبروس كاستور، ما يزيد قليلاً على أسبوع، للاستعداد قبل بدء المحاكمة في التاسع من شباط/فبراير الجاري.

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