رام الله: الشرطة تقبض على تجار مخدرات مطلوبين للقضاء



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبمشاركة قوة من وحدة الشرطة الخاصة فرع المخدرات والشرطة القضائية ومركز شرطة شقبا تم القبض على أربعة أشخاص يشتبه بتجارتهم بالمواد المخدرة ومطلوبين للقضا وضبط بحوزتهم مادة يشتبه انها مخدرة من نوع هايدرو بوزن 13,8 غم ومادة الهايدرو المخلوط بالتبغ بوزن 8.8 غم ومادة الماريجوانا بوزن 6,8 غم بالإضافة لضبط أداوت تعاطي.



وأكدت الشرطة، أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، على أربعة أشخاص يشتبه بتجارتهم بالمواد المخدرة ومطلوبين للقضاء والشرطة، في إحدى بلدات غرب محافظة رام الله.