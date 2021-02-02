شؤون فلسطينية

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكماً بالسجن لمدة (15 عاماً)

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكماً بالسجن لمدة (15 عاماً)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة القبض على شخص فار من وجه العدالة، صادر بحقه حكما غيابياً بالسجن لمدة 15عاماً وعليه ثلاثة أوامر حبس بتهمة النصب والاحتيال، بقيمة 12 ألف شيكل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي والأمني المستمر والمكثف في جميع أنحاء المحافظة، تمكنت الشرطة القضائية وبإسناد من مركز شرطة العبيدية ومركز شرطة بيت ساحور من القبض على شخص صادر بحقه حكماً غيابياً بالسجن لمدة (15 عاماً) بتهمة تسريب أراضي وعليه 3 أوامر حبس بتهمة النصب والاحتيال بقيمة 12 ألف شيكل. 
 
وأكدت الشرطة بأنه تم إحالة المقبوض عليه لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

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