سلطات الاحتلال تخطر بإزالة سياج حول أرضٍ زراعية في سبسطية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإزالة سياج حول أرض زارعية في بلدة سبسطية، شمال محافظة نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال سلمت المواطن مصطفى يوسف سكر، إخطاراً بإزالة السياج المحيط بأرضه، والقريب من الموقع الأثري في بلدة سبسطية.
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإزالة سياج حول أرض زارعية في بلدة سبسطية، شمال محافظة نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال سلمت المواطن مصطفى يوسف سكر، إخطاراً بإزالة السياج المحيط بأرضه، والقريب من الموقع الأثري في بلدة سبسطية.
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