سلطات الاحتلال تخطر بإزالة سياج حول أرضٍ زراعية في سبسطية

مستوطنون في سبسطية - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإزالة سياج حول أرض زارعية في بلدة سبسطية، شمال محافظة نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال سلمت المواطن مصطفى يوسف سكر، إخطاراً بإزالة السياج المحيط بأرضه، والقريب من الموقع الأثري في بلدة سبسطية.