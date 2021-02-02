شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم القبض على عشرة مطلوبين للعدالة بحقهم 50 مذكرة قضائية، وضبطت ثلاث مركبات غير قانونية، في مدينة جنين.

وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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