أبو الرب يتسلم التقرير السنوي لإنجازات تكية مقام النبي نوح عليه السلام

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة التقرير السنوي لإنجازات تكية مقام النبي نوح عليه السلام في بلدة دورا لعام 2020 .



جاء ذلك خلال استقبال ابو الرب رئيس التكية بسام فقوسة وأعضاء التكية وبحضور مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني إسماعيل أبو الحلاوة ومدير عام الرقابة خالد خلاف حيث استمع الى أبرز النتائج التي احتواها التقرير السنوي للتكية، والانجازات التي تحققت في عملها خلال الفترة الماضية، والذي كان له الأثر الكبير في مساعدة ومساندة الفقراء والمحتاجين خاصة في ظل جائحة "كورونا".



وأكد أبو الرب أن وزارة الأوقاف معنية في دعم المزيد من المشاريع الحيوية والأساسية كالتكايا في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني، وتحقق سياسة الوزارة ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين .



وتمنى أبو الرب للقائمين على تكية مقام النبي نوح التقدم والتوفيق والازدهار مؤكدا أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة أمامها لتحقيق الرسالة المرجوة منها.