لتعزيز الحالة الأمنية.. الشرطة تقبض على 18 مطلوباً للعدالة في رام الله

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة على 18 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 45 مذكرة قضائية في بلدة شقبا غرب رام الله.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن قوةً من الشرطة الخاصة وفرع المخدرات والشرطة القضائية ومركز شرطة شقبا نفذت إجراءات أمنية في بلدة شقبا غرب رام الله للقبض على مطلوبين وفارين من وجه العدالة وتعزيز الحالة الأمنية في البلدة.



وخلال الإجراءات الشرطية تم القبض على 18 شخصاً مطلوبين للقضاء والشرطة وصادر بحقهم 45 مذكرة قضائية.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على الأشخاص المطلوبين لحين إحالتهم للنيابة العامة أصولاً.