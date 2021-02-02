الخليل: الشرطة تضبط 450 قطعة أثرية بينها قطعة عمرها 1700 عام



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعـلام بالشرطـة بأنه و"بناءً على معلومات تلقتها شرطة السياحة والآثار تتعلق بحيازة أشخاص على مجموعة من القطع الأثرية ببلدة إذنا، على الفور قامت الشرطة بعمل حاجز تفتيش للمشتبه بهم لإلقاء القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من آثار".



وأضافت الشرطة، بأنه ولدى اقتراب المركبة المشبوهة التي يستقلها المشتبه بهم لمكان الحاجز سارع عناصر الشرطة لإيقافها وتفتيشها والعثور بداخلها على 450 قطعة تبين بعد فحصها لدى دائرة الآثار بأنها قطع أثرية كانت عبارة عن قطع نقدية وحجرية بلغ عمر إحداها 1700 عام من العصر الروماني، بناءً على ذلك تم ضبط هذه القطع والقبض على ثلاثة أشخاص بداخل المركبة.



وأكدت الشرطة توقيف المشتبه بهم مدة 24 ساعة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنضبطت شرطة السياحة والآثار اليوم 450 قطعة أثرية مختلفة بحوزة ثلاثة أشخاص ببلدة إذنا قضاء الخليل.