شاهد: القبض على عصابة سرقة عدادات للمياه بمدينة الخليل





وعلى الفور باشرت إدارة المباحث العامة، إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم ومعرفة الفاعلين.



وأضافت: بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الجرائم، فقد تمكنت إدارة المباحث العامة وبعد عملية رصد ومتابعة من إلقاء القبض على شخصين من المشتبه بهم بجرائم السرقة وضبطت بحوزتهما المركبة المستخدمة بهذه الجرائم.





كما وقامت وبناءً على محضر تفتيش من النيابة العامة بتفتيش مخزن تابع للمشتبه بهما، وخلال عملية التفتيش عثر بداخل المخزن على مجموعة كبيرة من المسروقات كانت عبارة عن 41 عداد مياه، و23 جرة غاز و20 لوحة أرقام، تمت سرقتها من المواطنين خلال الفترة الماضية.



وأكدت الشرطة، ضبط كافة هذه المسروقات والتحفظ على المشتبه بهما لحين استكمال الإجراءات القانونية.









رام الله - دنيا الوطنألقت المباحث العامة صباح اليوم، القبض على المشتبه بهم بسرقة عدادات المياه بمدينة الخليل، وضبطت بحوزتهم مجموعة كبيرة من المسروقات.وذكرت إدارة العلاقات العامة لإدارة العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة قد تلقت خلال الأيام الماضية عدة شكوى وبلاغات من المواطنين وبلدية الخليل تتعلق جميعها بقيام مجهولين بسرقة عدادات المياه من أمام منازلهم، حيث بلغ عددها 71 عداداً.