العطاري يشارك بزراعة أشجار بغابة عينون شرق طوباس التي دمرها الاحتلال



وقال خلال جولة قام بها، اليوم الثلاثاء، في الأغوار، أن ما يجري هو محاولات يائسة لتهجير أبناء شعبنا وخاصة التجمعات البدوية من السفوح الشرقية للأغوار بهدف تسهيل ضمها وبناء المستوطنات الاسرائيلية عليها.



وقدم العطاري أبرز توجهات الحكومة لتعزيز صمود هذه التجمعات التي لامست احتياجاتهم وسلم مربي الثروة الحيوانية جزءا من مستلزمات الانتاج التي سوف يتم استكمالها الاسبوع المقبل والتي من شأنها دعم وتطوير قدراتهم الإنتاجية وتعزيز صمودهم.





كما شارك الوزير بزراعة أشجار في غابة عينون شرق طوباس التي دمرها الاحتلال الاسبوع الماضي وبدأت وزارة الزراعة بإعادة زراعتها.



ورافق محافظ طوباس والأغوار الشمالية اللواء يونس العاص، وكيل وزارة الزراعة م. عبدالله لحلوح، أمين سر حركة فتح محمود صوافطه ، عدد من ممثلي الفعاليات الشعبية، مدير عام الأراضي م.عمار صلاحات ، مدير زراعة طوباس والأغوار الشمالية م.جعفر صلاحات وعدداً من الموظفين.







رام الله - دنيا الوطنوصف وزير الزراعة، رياض العطاري، صمود أهالي خربة حمصة في الأغوار الشمالية التي يسكنها عدد من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، والتي هدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس وترك أطفالها وشيوخها ونسائها وسط البرد والظروف الجوية الصعبة بكومونة فلسطين حيث يجسد أبناؤها أعظم صمود أمام المخططات الاسرائيلية.