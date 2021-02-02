رئيس سلطة المياه يبحث مع ممثل هولندا سير العمل في المشاريع التطويرية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، مع ممثل هولندا لدى فلسطين، كييس فان بار، تطورات العمل في البرامج والمشاريع الممولة من قبل الحكومة الهولندية في المياه والصرف الصحي.



وناقش اللقاء جملة من القضايا المحورية وما تتطلبه من تدخلات عاجلة، وتحديدا في استكمال العمل في مشروع تأهيل وتوسيع شبكة مياه يطا، لإنهاء معاناة المواطنين الذين يحلمون بانتهاء المشكلة المائية لديهم عبر هذا المشروع، وأكد غنيم ضرورة البدء بشكل عاجل في هذا المشروع.



كما ناقش اللقاء الخطوات التي تقوم بتنفيذها سلطة المياه ضمن برنامج اصلاح قطاع المياه والمتعلقة بتحديد آليات العمل بالمناطق التي سيتم فيها إنشاء مرافق مياه إقليمية، من خلال توفير بيئة مناسبة تسهم في نجاح عملها، وتحديد مؤشرات حقيقة تكون قابلة للتنفيذ في ظل الظروف والمتغيرات التي نشهدها، وما يتضمنه تنفيذ هذه الخطة من دعم الدول المانحة عبر توفير الدعم اللازم لذلك، وأولويات سلطة المياه المستقبلية لتطوير وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.



وأكد بار أهمية توفير بيئة مناسبة للمضي في تنفيذ المشاريع وفق الآلية والجدول الزمني الذي وضعته سلطة المياه لتحقيق الفائدة المتعلقة بالتخفيف من معاناة المواطنين وتوفير خدمة مستدامة، وضرورة الاستجابة السريعة لتلبية الاحتياجات الطارئة للحيلولة دون حدوث أي عوائق تؤدي الى تأخر إنجاز أي مشروع أو برنامج.