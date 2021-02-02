شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه يبحث مع ممثل هولندا سير العمل في المشاريع التطويرية

رئيس سلطة المياه يبحث مع ممثل هولندا سير العمل في المشاريع التطويرية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، مع ممثل هولندا لدى فلسطين، كييس فان بار، تطورات العمل في البرامج والمشاريع الممولة من قبل الحكومة الهولندية في المياه والصرف الصحي.

وناقش اللقاء جملة من القضايا المحورية وما تتطلبه من تدخلات عاجلة، وتحديدا في استكمال العمل في مشروع تأهيل وتوسيع شبكة مياه يطا، لإنهاء معاناة المواطنين الذين يحلمون بانتهاء المشكلة المائية لديهم عبر هذا المشروع، وأكد غنيم ضرورة البدء بشكل عاجل في هذا المشروع.

كما ناقش اللقاء الخطوات التي تقوم بتنفيذها سلطة المياه ضمن برنامج اصلاح قطاع المياه والمتعلقة بتحديد آليات العمل بالمناطق التي سيتم فيها إنشاء مرافق مياه إقليمية، من خلال توفير بيئة مناسبة تسهم في نجاح عملها، وتحديد مؤشرات حقيقة تكون قابلة للتنفيذ في ظل الظروف والمتغيرات التي نشهدها، وما يتضمنه تنفيذ هذه الخطة من دعم الدول المانحة عبر توفير الدعم اللازم لذلك، وأولويات سلطة المياه المستقبلية لتطوير وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأكد بار أهمية توفير بيئة مناسبة للمضي في تنفيذ المشاريع وفق الآلية والجدول الزمني الذي وضعته سلطة المياه لتحقيق الفائدة المتعلقة بالتخفيف من معاناة المواطنين وتوفير خدمة مستدامة، وضرورة الاستجابة السريعة لتلبية الاحتياجات الطارئة للحيلولة دون حدوث أي عوائق تؤدي الى تأخر إنجاز أي مشروع أو برنامج.

أخبار ذات صلة

رام الله: الشرطة تقبض على تجار مخدرات مطلوبين للقضاء

رام الله: الشرطة تقبض على تجار مخدرات مطلوبين للقضاء

&#34;نرفض استبعادنا&#34;.. فصائل المقاومة بغزة تصدر بياناً بشأن حوار القاهرة

"نرفض استبعادنا".. فصائل المقاومة بغزة تصدر بياناً بشأن حوار القاهرة

هيئة الأسرى تُسجل إفادات جديدة لأسرى قاصرين نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى تُسجل إفادات جديدة لأسرى قاصرين نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم

شاهد: وصول أعداد من المواطنين العائدين للقطاع عبر معبر رفح لليوم الثاني

شاهد: وصول أعداد من المواطنين العائدين للقطاع عبر معبر رفح لليوم الثاني

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكماً بالسجن لمدة (15 عاماً)

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكماً بالسجن لمدة (15 عاماً)

سلطات الاحتلال تخطر بإزالة سياج حول أرضٍ زراعية في سبسطية

سلطات الاحتلال تخطر بإزالة سياج حول أرضٍ زراعية في سبسطية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

أبو الرب يتسلم التقرير السنوي لإنجازات تكية مقام النبي نوح عليه السلام

أبو الرب يتسلم التقرير السنوي لإنجازات تكية مقام النبي نوح عليه السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

رام الله: الشرطة تقبض على تجار مخدرات مطلوبين للقضاء

رام الله: الشرطة تقبض على تجار مخدرات مطلوبين للقضاء

هيئة الأسرى تُسجل إفادات جديدة لأسرى قاصرين نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى تُسجل إفادات جديدة لأسرى قاصرين نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكماً بالسجن لمدة (15 عاماً)

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكماً بالسجن لمدة (15 عاماً)

سلطات الاحتلال تخطر بإزالة سياج حول أرضٍ زراعية في سبسطية

سلطات الاحتلال تخطر بإزالة سياج حول أرضٍ زراعية في سبسطية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

أبو الرب يتسلم التقرير السنوي لإنجازات تكية مقام النبي نوح عليه السلام

أبو الرب يتسلم التقرير السنوي لإنجازات تكية مقام النبي نوح عليه السلام

لتعزيز الحالة الأمنية.. الشرطة تقبض على 18 مطلوباً للعدالة في رام الله

لتعزيز الحالة الأمنية.. الشرطة تقبض على 18 مطلوباً للعدالة في رام الله

الخليل: الشرطة تضبط 450 قطعة أثرية بينها قطعة عمرها 1700 عام

الخليل: الشرطة تضبط 450 قطعة أثرية بينها قطعة عمرها 1700 عام

منوعات

شاهد: أحمد فهمي &#34;لدي عقدة من الفقر&#34;

شاهد: أحمد فهمي "لدي عقدة من الفقر"

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

داليا مصطفى &#34;زوجي شريف سلامة سيقتلني&#34;.. فما القصة ؟

داليا مصطفى "زوجي شريف سلامة سيقتلني".. فما القصة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب &#34;الإسرائيلي&#34;

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب "الإسرائيلي"

عربي

دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لـ (كورونا)

دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لـ (كورونا)

إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر يبدأ في غضون أسابيع

إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر يبدأ في غضون أسابيع

سفير الإمارات لدى واشنطن: واثقون من إتمام صفقة (إف- 35)

سفير الإمارات لدى واشنطن: واثقون من إتمام صفقة (إف- 35)

تجديد حبس &#34;عبد المنعم أبو الفتوح&#34; رئيس حزب مصر القوية

تجديد حبس "عبد المنعم أبو الفتوح" رئيس حزب مصر القوية