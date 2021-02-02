محمد الهندي: الفصائل ستناقش بالقاهرة مسألة انتخابات المجلس الوطني لوحده

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور محمد الهندي، مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الاسلامي، أن الفصائل الفلسطينية ستناقش في العاصمة المصرية القاهرة، مسألة إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني لوحده، لافتا إلى أن لديها رؤية مشابهة بالنسبة لموضوع المجلس الوطني.



وقال الهندي في لقاء على قناة (الميادين): "المسألة الأساس في القاهرة هو انتخاب مجلس وطني فلسطيني، يعيد بناء المؤسسات الفلسطينية"، مضيفا: "حريصون على أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد؛ لأن العديدين يريدون التفلت من التزاماتهم".



وتابع الهندي بقوله: "الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعطى الضوء الأخضر لـ"إسرائيل" لتفعل ما تشاء ما دفع بالفصائل الفلسطينية للتنسيق".



وفيما يتعلق بالادارة الامريكية الجديدة، أوضح مسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد، أن إدارة جو بايدن عندها أولويات داخلية وخارجية، ولذلك فإن الملف الفلسطيني مؤجل.



وحول تواجد الحركة في روسيا، أكد الهندي أن حركته تلقت دعوة رسمية من العاصمة الروسية، موسكو، لافتا إلى أنه جرى عقد لقاء، اليوم الثلاثاء، في مقر الخارجية الروسية، استمر لمدة ثلاث ساعات.