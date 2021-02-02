اشتية يطلع السفير المكسيكي ويضعه على صورة الأوضاع والتطورات السياسية

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله، السفير المكسيكي الجديد لدى دولة فلسطين بيدرو بلانكو بيريز، حيث هنأه بتوليه منصبه، معربا عن تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات له خلال فترة عمله.



ووضع رئيس الوزراء السفير المكسيكي في صورة الأوضاع والتطورات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية، بالإضافة الجهود المبذولة لعقد الانتخابات العامة، والجهود الحكومية في مواجهة انتشار فيروس (كورونا)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.