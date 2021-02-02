الخارجية: نتابع الشكاوى بشأن موعد اعادة فتح معبر الكرامة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية، السفير أحمد الديك، أن فريق العمل المختص في الوزارة يتابع باهتمام استفسارات وشكاوى المواطنين ومكاتب السياحة والسفر، بشأن موعد اعادة فتح معبر الكرامة أمام المواطنين والطلبة ورجال الاعمال المضطرين للسفر، بهدف الالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم في الخارج.



وأوضح الديك في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتابع هذا الموضوع على مدار الساعة بما يحقق مصلحة المواطنين، وبانتظار قرار الجهات العليا المختصة بشأن إمكانية فتح المعبر يوم الخميس القادم، حتى يتسنى للمواطنين استكمال ترتيبات سفرهم بما في ذلك اجراء فحص (كوورنا)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.