اتحاد البرلمان الدولي يؤكد استعداده للمشاركة بالرقابة على الانتخابات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس الدائرة العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية، عضو لجنة الشرق الأوسط في اتحاد البرلمان الدولي عزام الأحمد مع الأمين العام لاتحاد البرلمان الدولي مارتن الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة، واوضاع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل انتشار فيروس كورونا في صفوفهم، والوضع الصحي في فلسطين بشكل عام.



جاء ذلك خلال لقاء جمعهما عبر تقنية "زووم" اليوم الثلاثاء.



وأكد تشونغونغ دعم اتحاد البرلمان الدولي لإجراء الانتخابات واستعداده للمشاركة في الرقابة عليها في ضوء الدعوة التي وصلته وتقديم الدعم الفني للجانب الفلسطيني لإنجاحها ودعوة إسرائيل لعدم وضع العراقيل أمامها وخاصة مشاركة سكان القدس الشرقية، وحث مختلف البرلمانات الإقليمية والوطنية لدعمها والمشاركة في انجاحها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما جرى بحث الأوضاع الصحية في فلسطين، حيث أكد الأحمد وتشونغونغ حق الشعب الفلسطيني في الحصول على المطاعيم الخاصة بفيروس كورونا، ومسؤولية إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال على توفيرها وعدم وضع أي عراقيل بشأنها.



كما أكد الأحمد ضرورة متابعة اتحاد البرلمان الدولي أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة النواب الأسرى وفي مقدمتهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي واعطائهم كامل حقوقهم.



كما جرى البحث في التحضير لاجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد وجدول أعمالها بما في ذلك دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي حول عملية السلام وحل الصراع في المنطقة تحت رعاية الأمم المتحدة.