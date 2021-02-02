شؤون فلسطينية

الاحتلال يزيل 40 بسطة قرب معبر الجلمة شمال جنين

الاحتلال يزيل 40 بسطة قرب معبر الجلمة شمال جنين
رام الله - دنيا الوطن
 أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 40 بسطة لبيع الخضار والفواكة بالقرب من معبر الجلمة شمال مدينة جنين.

وذكر مجلس قروي الجلمة وأصحاب البسطات لـ"وفا"، إن قوة من جيش الاحتلال أزالت 40 بسطة ومعرشات بالقرب من المعبر، بعد أن استولت على محتوياتها من خضار وفواكه وعربات وألواح من "الزينكو"، بذريعة قربها من المعبر، عرف من أصحابها: محمد ورايق وعماد ومحمود وفايز شعبان، وأحمد زيدات، ووليد أبو زهو، ومازن نصار، وأحمد أبو حنانة، ومحمد أبو شهلة، ومحمد أبو جمهور، ومحمد العجاوي، ومحمد جرار، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبين أصحاب البسطات أن خسائرهم تقدر بأكثر من 30 ألف شيقل.

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