حمدونة يُحذر من تجاهل انتشار فيروس (كورونا) في أوساط الأسرى





وأكد، أن عددهم وصل منذ بداية انتشار الوباء لأكثر من (350) إصابة، في ظل الانتهاكات المتواصلة كمنع الزيارات، والقيام بالمحاكمات الردعية العسكرية من غير محامين، ومنعهم من مراجعة المستشفيات، والاكتفاء بمقابلة الطبيب السجان عبر (الفيديو كونفرنس)، واستغلال سلطات الاحتلال، وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، الجائحة للتضييق على الأسرى بسحب أصناف مهمة من (كنتينا) الأسرى، كمواد التنظيف ومواد التعقيم والتطهير.



وحذر حمدونة، من تجاهل حكومة الاحتلال، وإدارة مصلحة السجون من تزايد انتشار الفيروس بين أوساط الأسرى، داعياً منظمة العفو الدولية، والمؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى الضغط على الاحتلال، كونها لم تستجب لأى دعوة حقوقية بهذا الشأن، ولم تفرج عن أسير واحد حتى لو كان مريضاً في حال الخطر الشديد، أو حتى كبير في السن بعمر الثمانين أو عن طفل أسير أو أسيرة.



وأشار حمدونة إلى الخطر الشديد على الأسرى المرضى، خاصة بأمراض مزمنة كالربو والتهاب الرئة والسكر والضغط والكلى والسرطان، مطالباً بأهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم، لأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية طوال الجائحة لم تأخذ أى شكل من تدابير الوقاية والسلامة والعناية والرعاية الصحية، وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية، وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية.



رام الله - دنيا الوطنطالب مدير مركز الأسرى للدراسات، الأسير المحرر رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، بالضغط على الاحتلال؛ لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في أعقاب تزايد أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا).