هيئة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر: إن الأسير خالد غيظان، الذي نُقل لعيادة (سجن الرملة) بعد تدهور وضعه الصحي، جراء إصابته بفيروس (كورونا)، متواجد في غرفة الإنعاش على أجهزة التنفس الاصطناعي، وهو خامس أسير يتم نقله للمشفى إثر الإصابة بالفيروس.



وأوضح أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم أخذ 50 عينة من أسرى (سجن النقب) بالأمس وتبين إصابة 17 أسيراً بفيروس (كورونا) ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 357 أسيراً مصاباً بـ (كورونا) في سجون الاحتلال منذ بداية الجائحة.



وفيما يتعلق بالأسير المريض، حسين مسالمة، بين أبو بكر، أن وضعه صعب جدا، مضيفاً أن لديه محكمة، ستُعقد بعد عدة أيام في السابع من الشهر الجاري، وسيتم تقديم التقارير الطبية الخاصة بحالته الصحية؛ للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.