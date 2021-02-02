جبهة التحرير الفلسطينية تُرحب بقرار الحكومة المتعلق بمعالجة مشاكل قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

رحب عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، سفيان مطر، بقرار الحكومة المتعلق بمعالجة مشاكل قطاع غزة، وقال إنها تأتي في مرحلة مهمة وصعبة جداً، خاصة ونحن مقبلون على إجراء الانتخابات.



وشدد مطر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء على أن منظمة التحرير، هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، مشيراً إلى الاجتماع، الذي ستعقده الفصائل في القاهرة في الثامن من هذا الشهر الجاري، لمناقشة تفاصيل الانتخابات.