شؤون فلسطينية

مجدلاني: الوزارة تكثف جهودها لتوفير احتياجات الأسر المهمشة وتوفير متطلبات العيش

مجدلاني: الوزارة تكثف جهودها لتوفير احتياجات الأسر المهمشة وتوفير متطلبات العيش
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، كل الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود لحماية الشعب الفلسطيني، وفئاته الفقيرة والمهمشة، وتعزيز منعتها وتوفير متطلبات العيش الكريم واللائق لها، وضمان حصول المحتاجين على الخدمات الأساسية.

وجاء ذلك، خلال الاجتماع، الذي عقده مجدلاني، صباح اليوم، مع المنسق المقيم الجديد لشؤون الأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين، لين هاستنغز، عبر تقنية الزوم، بحضور وكيل الوزارة، داوود الديك.

وأكد وزير التنمية على موقف الشعب الفلسطيني وقيادته وحكومته بعدم المقايضة على حقوق شعبنا المشروعة بالمساعدات، كما أعرب عن قلقه من محاولة تسييس المساعدات الإنسانية التي تقوض وتهدد حقوق الإنسان، قائلاً، "نتطلع إلى التعاون معكم لضمان التنسيق والتآزر بين التدخلات الإنسانية والتدخلات التنموية".

وبالإشارة للخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع غزة تابع مجدلاني: "على الرغم من الوضع القائم في غزة، وعدم قدرة الحكومة على العمل هناك بكل طاقتها، فإننا أبقينا على تدخلاتنا الرئيسة من مساعدات نقدية منتظمة ومساعدات طارئة وخدمات الصحة والتعليم والطاقة ،مؤكداً قلقه على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، ونرى أن المدخل الأول لمعالجة هذا الواقع يكمن في إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وعودة الحكومة الفلسطينية، لتولي مسؤولياتها وإعادة الوحدة عبر الانتخابات التي يتم التحضير لها.

وأوضح مجدلاني، أن الحكومة والوزارة، ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الموقعة، وهي مستمرة لإنجاز قانون حماية الأسرة من العنف، وأنها تتطلع للمزيد من التعاون لضمان التنسيق والتآزر بين التدخلات الانسانية.

واستعرض مجدلاني تجربة الحكومة الفلسطينية، ووزارة التنمية بشكل خاص لتصدي لآثار جائحة (كوفيد- 19) والتي عملت خلالها الوزارة، على توفير الخدمات الأساسية للفئات الفقيرة والمهمشة والمتضررين من الجائحة من خلال تكثيف جهود التعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، لتقديم المساعدات النقدية والمواد الصحية والغذائية للأسر الفقيرة وللفئات المهمشة، ودعمت الوزارة مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، لضمان استمرار عملها في ظل الجائحة، كما واصلت الوزارة تقديم خدماتها للنساء المعنفات، وفقاً للبرامج والسياسات التي طورتها الوزارة منذ التحول نحو التنمية لتعزيز منعة وصمود الفئات الفقيرة والمحرومة والمهمشة، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

من جانبها، أكدت هاستنغز على استمرار التعاون المشترك بين مؤسسات الأمم المتحدة، ووزارة التنمية الاجتماعية؛ للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان، وتشجيعاً للمزيد من المساعدات للقيادة الفلسطيني؛ للتخفيف من تلك المعاناة.

أخبار ذات صلة

الشعبية تُجدد دعوتها للحكومة للإيفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه أهلنا في القطاع

الشعبية تُجدد دعوتها للحكومة للإيفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه أهلنا في القطاع

حمدونة يُحذر من تجاهل انتشار فيروس (كورونا) في أوساط الأسرى

حمدونة يُحذر من تجاهل انتشار فيروس (كورونا) في أوساط الأسرى

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أهمية الحوار الذي سيعقد بالقاهرة الأسبوع المقبل

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أهمية الحوار الذي سيعقد بالقاهرة الأسبوع المقبل

هيئة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا)

جبهة التحرير الفلسطينية تُرحب بقرار الحكومة المتعلق بمعالجة مشاكل قطاع غزة

جبهة التحرير الفلسطينية تُرحب بقرار الحكومة المتعلق بمعالجة مشاكل قطاع غزة

الصحة: تسجيل تسع وفيات و513 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل تسع وفيات و513 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

أبو الغيط: افتتاح سفارة لكوسوفو بالقدس خرق للقانون الدولي ولمنطق التسوية

أبو الغيط: افتتاح سفارة لكوسوفو بالقدس خرق للقانون الدولي ولمنطق التسوية

موقع إسرائيلي: حماس تستخدم وسائل تكنولوجية لإسقاط الطائرات المُسيرة

موقع إسرائيلي: حماس تستخدم وسائل تكنولوجية لإسقاط الطائرات المُسيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الشعبية تُجدد دعوتها للحكومة للإيفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه أهلنا في القطاع

الشعبية تُجدد دعوتها للحكومة للإيفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه أهلنا في القطاع

حمدونة يُحذر من تجاهل انتشار فيروس (كورونا) في أوساط الأسرى

حمدونة يُحذر من تجاهل انتشار فيروس (كورونا) في أوساط الأسرى

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أهمية الحوار الذي سيعقد بالقاهرة الأسبوع المقبل

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أهمية الحوار الذي سيعقد بالقاهرة الأسبوع المقبل

هيئة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير خالد غيظان المصاب بفيروس (كورونا)

جبهة التحرير الفلسطينية تُرحب بقرار الحكومة المتعلق بمعالجة مشاكل قطاع غزة

جبهة التحرير الفلسطينية تُرحب بقرار الحكومة المتعلق بمعالجة مشاكل قطاع غزة

مجدلاني: الوزارة تكثف جهودها لتوفير احتياجات الأسر المهمشة وتوفير متطلبات العيش

مجدلاني: الوزارة تكثف جهودها لتوفير احتياجات الأسر المهمشة وتوفير متطلبات العيش

نابلس: الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

نابلس: الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

جامعة النجاح تحافظ على صدارتها فلسطينياً وبين الأبرز عربياً وعالمياً بتصنيف (ويبوميتركس) العالمي

جامعة النجاح تحافظ على صدارتها فلسطينياً وبين الأبرز عربياً وعالمياً بتصنيف (ويبوميتركس) العالمي

منوعات

شاهد: أحمد فهمي &#34;لدي عقدة من الفقر&#34;

شاهد: أحمد فهمي "لدي عقدة من الفقر"

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

داليا مصطفى &#34;زوجي شريف سلامة سيقتلني&#34;.. فما القصة ؟

داليا مصطفى "زوجي شريف سلامة سيقتلني".. فما القصة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب &#34;الإسرائيلي&#34;

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب "الإسرائيلي"

عربي

دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لـ (كورونا)

دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لـ (كورونا)

إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر يبدأ في غضون أسابيع

إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر يبدأ في غضون أسابيع

سفير الإمارات لدى واشنطن: واثقون من إتمام صفقة (إف- 35)

سفير الإمارات لدى واشنطن: واثقون من إتمام صفقة (إف- 35)

تجديد حبس &#34;عبد المنعم أبو الفتوح&#34; رئيس حزب مصر القوية

تجديد حبس "عبد المنعم أبو الفتوح" رئيس حزب مصر القوية