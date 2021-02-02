شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل تسع وفيات و513 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل تسع وفيات و513 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية، في كل من: أريحا والأغوار 1، الخليل 2، بيت لحم 1، جنين 1، رام الله والبيرة 1، ضواحي القدس 1، نابلس 1، وفي قطاع غزة 1. 

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 513 إصابة، سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (31)، طولكرم (26)، بيت لحم (48)، سلفيت (22)، أريحا والأغوار (10)، نابلس (57)، الخليل (29)، رام الله والبيرة (110)، طوباس (13)، قلقيلية (5)، جنين (19)، وفي قطاع غزة (143).

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: ضواحي القدس (0)، طولكرم (20)، بيت لحم (17)، سلفيت (4)، أريحا والأغوار (5)، نابلس (41)، الخليل (35)، رام الله والبيرة (68)، طوباس (11)، قلقيلية (6)، جنين (15)، وفي قطاع غزة (280).

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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