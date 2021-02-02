شؤون فلسطينية

أبو الغيط: افتتاح سفارة لكوسوفو بالقدس خرق للقانون الدولي ولمنطق التسوية

أبو الغيط: افتتاح سفارة لكوسوفو بالقدس خرق للقانون الدولي ولمنطق التسوية
رام الله - دنيا الوطن
دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، ما أقدمت عليه كوسوفو من اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها افتتاح سفارة فيها.

وأكد أبو الغيط، أن القرار عار عن الشرعية، ويمثل خرقاً للقانون الدولي، الذي يعتبر مدينة القدس أرضاً محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن "قرار كوسوفو يخرج على الإجماع الدولي في شأن افتتاح سفارات في القدس المحتلة، والذي لم تخترقه سوى دولتين فقط حتى الآن، هما الولايات المتحدة وغواتيمالا"، مؤكداً أن "قرارات مجلس الأمن صريحة في هذا الصدد، وعلى رأسها القرار 478 (لعام 1980) والذي يدين ضم إسرائيل للقدس الشرقية، ويحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في المدينة".

ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله: إن "افتتاح سفارة لهذه الدولة أو تلك في القدس لا يغير من حقيقة كون المدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يمكن حسم مصيرها سوى بالتفاوض باعتبار القدس تمثل واحدة من أهم قضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي"، مؤكداً أن الإقدام على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يناقض منطق التسوية السلمية وحل الدولتين.

ووقعت إسرائيل وكوسوفو، الاثنين، اتفاقاً لإقامة علاقات دبلوماسية، وجرت مراسم التوقيع، في حفل رسمي افتراضي، بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، ونظيرته الكوسوفية، مليزا ستوبلا.

وفي أيلول/ سبتمبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن كوسوفو وإسرائيل، اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما.

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