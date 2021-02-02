موقع إسرائيلي: حماس تستخدم وسائل تكنولوجية لإسقاط الطائرات المُسيرة

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن تقديرات إسرائيلية تُشير إلى استخدام كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسائل تكنولوجية؛ لإسقاط الطائرات المُسيرة التابعة للجيش الإسرائيلي.



وأشار الموقع إلى أن العام الماضي، شهد سقوط العديد من الطائرات الصغيرة في قطاع غزة.



وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم عن سقوط طائرة استطلاع صغيرة، شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الطائرة سقطت خلال نشاطات عملياتية، مشيرًا إلى عدم وجود تخوفات من تسرب معلومات منها.



ولفت موقع (واللا) إلى أن هذه هي الحادثة الثالثة خلال أسبوع، لسقوط طائرات مسيّرة، تابعة للجيش الإسرائيلي، واحدة في لبنان واثنتان في قطاع غزة.