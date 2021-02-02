طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء













































غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، بقطاع غزة، عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الأربعاء.وأشارت الهيئة في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن السفر سيكون للمواطنين في الحافلات المتبقية من السابعة حتى الحادية عشرة، من الكشف رقم (1)، والذي تم نشره يوم الأحد الماضي، والذين عليهم التواجد عند الساعة الرابعة فجراً في الصالة الخارجية للمعبر.وأكدت، أن السفر سيكون كذلك للمسافرين في كشف التنسيقات المرفق، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء؛ من أجل تسهيل سفرهم غداً الأربعاء.