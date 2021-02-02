دولي

محامي ترامب: موكلي لا يملك أي فرصة لمحاكمة موضوعية

محامي ترامب: موكلي لا يملك أي فرصة لمحاكمة موضوعية
رام الله - دنيا الوطن
قال ديفيد شون، محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن موكله لا يملك أية فرصة لمحاكمة "كاملة وموضوعية"، لأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، قرروا مسبقاً أنه مذنب.

وأضاف المحامي، في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز)، أمس الاثنين: "هل يمكن اعتبار ذلك عملية محاكمة، بعد ما أعلن القاضي وهيئة المحلفين فيها، علناً وبشكل مسبق، أنه تجب إدانة المتهم في هذه القضية؟".

وتابع المحامي القول: "كيف يمكن في مثل هذه الظروف، إجراء محاكمة عادلة؟ هذا مستحيل، عندما تعلم بوجود تحيز وتحامل من جانب هيئة المحلفين والقاضي".

ونوه المحامي، بأنه بات معروفاً جيداً، الدافع الحقيقي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وغيرها من أعضاء الكونغرس، من الملاحقة القضائية المذكورة، وقال: "هذا الدافع، هو منع ترامب من الترشح مطلقاً لمنصب الرئيس مرة أخرى".

وأضاف شون: "وهذا أكثر أمر غير ديمقراطي، يمكن تصوره، هذه صفعة لـ 75 مليون شخص، صوتوا لصالح ترامب".

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