دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن هيئة الصحة، تسلمت الشحنة الأولى من لقاح (أسترازينيكا)، "لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض (كوفيد- 19) التي توفرها في منشآتها الطبية".



وتقوم دبي بالفعل بتطعيم السكان مجاناً بلقاح (فايزر- بيونتيك) ولقاح شركة (سينوفارم) الصينية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكانت سلطات دبي، بدأت تطعيم المواطنين والمقيمين ضد فيروس (كورونا) المستجد باللقاح الذي طورته شركة (سينوفارم) الصينية الأحد الماضي.



وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن هيئة الصحة في الإمارة، خصصت 3 مراكز صحية لتطعيم كافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق سن الـ 60 وحاملي إقامة دبي من القوائم المسجلة مسبقاً.