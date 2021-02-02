سفير الإمارات لدى واشنطن: واثقون من إتمام صفقة (إف- 35)

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رام الله - دنيا الوطن

قال يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة: إنه واثق من إتمام صفقة بيع مقاتلات (إف- 35) إلى بلاده، بعد مراجعة إدارة الرئيس جو بايدن، بعض مبيعات الأسلحة المعلقة لحلفاء واشنطن.



وأوضح العتيبة، خلال منتدى عبر الإنترنت نظمه معهد واشنطن، الاثنين: "فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة، وستتم (الصفقة)".



ووصف السفير الإمارات المراجعة الأميركية بأنها شكلية، متابعاً: "لا يزال كل شيء يسير في مجراه، في الوقت الذي تجري فيه المراجعة، أنا واثق أن الأمر سينتهي في المكان المناسب".



وأضاف الدبلوماسي: "إذا كنتم ستصبحون أقل وجوداً ومشاركة في الشرق الأوسط، فلا يمكنكم في الوقت نفسه حرمان شركائكم، الذين تتوقعون منهم بذل المزيد من الأدوات".



وفي آخر يوم لدونالد ترامب في السلطة، وقع الرئيس السابق اتفاقات لبيع ما يصل إلى 50 طائرة من طراز (إف- 35)، و18 طائرة مسيرة مسلحة، ومعدات دفاعية أخرى للإمارات، في صفقة قيمتها 23 مليار دولار.



وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفض مجلس الشيوخ محاولات لوقف الصفقة.