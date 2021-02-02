دولي

دولة أفريقية ترفض تلقي لقاحات (كورونا)

دولة أفريقية ترفض تلقي لقاحات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة التنزانية، أنها لم تضع خططاً لتلقي لقاحات (كوفيد- 19)، بعد أيام فقط من إعلان رئيس الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون شخص، عن شكوكه بشأن اللقاحات دون تقديم أدلة.

وقالت وزيرة الصحة، دوروثي غواجيما في مؤتمر صحفي في العاصمة دودوما، أمس الاثنين، إن "الوزارة ليس لديها خطط لتلقي لقاحات (كوفيد- 19)، مشيرة إلى أن أي لقاحات، يجب أن تحصل على موافقة الوزارة، بحسب (سكاي نيوز).

ولم يتضح توقيت وصول هذه اللقاحات، على الرغم من أن تنزانيا مؤهلة للحصول على اللقاح، وفق بنود مبادرة (كوفاكس)، التي تهدف إلى توصيل جرعات اللقاح للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأكدت وزيرة الصحة أن تنزانيا آمنة، وخلال العرض التقديمي، الذي لم ترتدٍ فيه هي وآخرون الكمامات، شجعت الجمهور على تحسين ممارسات النظافة بما في ذلك استخدام المطهرات، وكذلك استنشاق البخار، وهو ما رفض خبراء الصحة في أماكن أخرى اعتباره وسيلة لقتل فيروس (كورونا).

كما اقترح كبير الكيميائيين الحكوميين، فيديليس مافوميكو، استخدام الأدوية العشبية لعلاج (كورونا)، دون تقديم أدلة.

وتعرضت حكومة تنزانيا لانتقادات واسعة بسبب نهجها في التعامل مع الوباء، إذ لم تقم بتحديث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) منذ نيسان/ أبريل، والتي بلغت 509 إصابات آنذاك.

في السياق ذاته، حث مدير مكتب أفريقيا في منظمة الصحة العالمية، تنزانيا، الأسبوع الماضي على مشاركة بياناتها حول العدوى، بينما قال مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "إذا لم نحارب هذا كمجموعة في القارة، فيعني ذلك أننا محكوم علينا بالفشل".

وكان الرئيس جون ماغوفولي، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن اللقاحات الخاصة بالفيروس "غير مناسبة" على الرغم من بدء وصول الدفعات الأولى من اللقاحات إلى القارة الأفريقية.

لكن السلطات في تنزانيا، من الكنيسة الكاثوليكية إلى المؤسسات الحكومية، ترفض ذلك الرأي، وتطلب من الجمهور والموظفين اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لأن الفيروس لا يزال يشكل تهديداً في البلاد.

أخبار ذات صلة

محامي ترامب: موكلي لا يملك أي فرصة لمحاكمة موضوعية

محامي ترامب: موكلي لا يملك أي فرصة لمحاكمة موضوعية

استطلاع رأي إسرائيلي يُظهر تقدم نتنياهو وتراجع ساعر

استطلاع رأي إسرائيلي يُظهر تقدم نتنياهو وتراجع ساعر

في غضون ثلاثة أيام.. إسقاط 3 طائرات مسيرة للجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان

في غضون ثلاثة أيام.. إسقاط 3 طائرات مسيرة للجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان

حوالي 104 ملايين إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

حوالي 104 ملايين إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب وسط تركيا

زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب وسط تركيا

أول تعليق لـ &#34;بايدن&#34; على الانقلاب العسكري في ميانمار

أول تعليق لـ "بايدن" على الانقلاب العسكري في ميانمار

(هآرتس): إسرائيل ترفض التفتيش الأمريكي لميناء حيفا

(هآرتس): إسرائيل ترفض التفتيش الأمريكي لميناء حيفا

نائب أوروبي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

نائب أوروبي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نابلس: الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

نابلس: الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

جامعة النجاح تحافظ على صدارتها فلسطينياً وبين الأبرز عربياً وعالمياً بتصنيف (ويبوميتركس) العالمي

جامعة النجاح تحافظ على صدارتها فلسطينياً وبين الأبرز عربياً وعالمياً بتصنيف (ويبوميتركس) العالمي

عيسى: إسرائيل كقوة محتلة ملزمة بحماية المدنيين في وقت الحرب

عيسى: إسرائيل كقوة محتلة ملزمة بحماية المدنيين في وقت الحرب

التنمية الاجتماعية تُحذر من مخاطر الحضانات البيتية وغير المرخصة

التنمية الاجتماعية تُحذر من مخاطر الحضانات البيتية وغير المرخصة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

دلال سلامة: نؤكد أهمية المقاربة التي سلكتها (فتح) نحو تحقيق الوحدة الوطنية

دلال سلامة: نؤكد أهمية المقاربة التي سلكتها (فتح) نحو تحقيق الوحدة الوطنية

الخارجية: نطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية

الخارجية: نطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في مخيم جنين

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في مخيم جنين

منوعات

شاهد: أحمد فهمي &#34;لدي عقدة من الفقر&#34;

شاهد: أحمد فهمي "لدي عقدة من الفقر"

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

داليا مصطفى &#34;زوجي شريف سلامة سيقتلني&#34;.. فما القصة ؟

داليا مصطفى "زوجي شريف سلامة سيقتلني".. فما القصة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب &#34;الإسرائيلي&#34;

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب "الإسرائيلي"

عربي

دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لـ (كورونا)

دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لـ (كورونا)

إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر يبدأ في غضون أسابيع

إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر يبدأ في غضون أسابيع

سفير الإمارات لدى واشنطن: واثقون من إتمام صفقة (إف- 35)

سفير الإمارات لدى واشنطن: واثقون من إتمام صفقة (إف- 35)

تجديد حبس &#34;عبد المنعم أبو الفتوح&#34; رئيس حزب مصر القوية

تجديد حبس "عبد المنعم أبو الفتوح" رئيس حزب مصر القوية