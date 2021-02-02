شؤون فلسطينية

التربية والتعليم: الأحد المقبل بداية دوام الفصل الدراسي الثاني

التربية والتعليم: الأحد المقبل بداية دوام الفصل الدراسي الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7/2/2021 هو بداية دوام الفصل الدراسي الثاني، لجميع الصفوف المدرسية، وذلك وفق نظام "التعاقبي النصفي"، والذي تم العمل به خلال الفصل الأول، بفعل تطبيق البروتوكول الصحي للحد من تفشي جائحة (كورونا).

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم/ بصري صالح: "إن الطلبة من الصف الأول وحتى الصف السادس، سيعودون بشكل مباشر إلى الدراسة، فيما سيكون على الطلبة من الصف السابع وحتى الصف الحادي عشر، تقديم الامتحانات المقررة لهم لمدة عشرة أيام، ومن ثم يلتحقون بالفصل الدراسي الثاني مباشرة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

واضاف، أن الوزارة تتابع طلبة الثانوية العامة، واستمرارية تعليمهم الوجاهي، من أجل ضمان إنهاء المقررات، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك إجازة بين الفصلين للطلبة من السابع وحتى الحادي عشر، وسيلتحقون مباشرة بالفصل الثاني، بعد أن حصلوا على إجازة لجميع أيام هذا الأسبوع.

وأكد صالح، حرص الوزارة على تأمين عودة آمنة لسير العملية التعليمية، ومتابعة طلبة الثانوية العامة من خلال التعاون المستمر مع وزارة الصحة، ووضع ترتيبات خاصة في ظل حال الطوارئ، وتشديد تطبيق البروتوكول الصحي.

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