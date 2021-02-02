شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: 90 ألف ناخب أضيفوا لسجل الناخبين والعدد الإجمالي مليونان و900 ألف

لجنة الانتخابات: 90 ألف ناخب أضيفوا لسجل الناخبين والعدد الإجمالي مليونان و900 ألف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة الانتخابات المركزية، أن 90 ألف ناخب جديد، أضيفوا لسجل الناخبين، ليصل عدد الناخبين حتى اللحظة لمليونين و900 ألف، والعدد مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن الحملة الإعلامية للجنة الخاصة بالانتخابات العامة، تتدحرج تصاعدياً نحو بدء التسجيل المقرر في العاشر من الشهر الجاري، وينتهي في السادس عشر من الشهر ذاته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف كحيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أن سيتم في هذه المرحلة التركيز على عملية تسجيل الناخبين، والتأكيد على أهميته، وإيضاح كيفية التسجيل، وتغيير مراكز الاقتراع بالنسبة للناخبين، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع كافة وسائل الإعلام لتضمين مواد خاصة بالانتخابات، كما فعلت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، لافتاً أن مراكز التسجيل ستقوم بدور التوعية أيضاً.

وأكد كحيل، أنه بعد الانتهاء من التسجيل، سيتم تنقية سجل الناخبين بإزالة المتوفين، على أن يعرض هذا السجل على الفصائل، ومن ثم عرضه للنشر والاعتراض.

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