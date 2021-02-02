نابلس: الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، اقتحمت الموقع الاثري في البلدة، وسط إجراءات حماية مشددة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف، أن هناك مخاوف من مخطط السيطرة على الموقع الأثري، خاصة عقب إقرار حكومة الاحتلال، رصد ملايين الشواكل للهيمنة على المواقع الأثرية، بالتعاون مع مجلس المستوطنات.