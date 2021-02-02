الأربعاء.. اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعاً تشاورياً لمراجعة جدول أعمال الفصائل بالقاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اجتماعاً تشاورياً، غداً الأربعاء، بهدف مراجعة جدول الأعمال لاجتماع الفصائل في القاهرة في الثامن من الشهر الجاري، وبحث آلية انجاح الانتخابات وتذليل كافة العقبات أمام إجرائها.



واعتبر عضو اللجنة، أحمد مجدلاني، أن الانتخابات هي المدخل الوحيد لإنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية والشراكة السياسية في مؤسسات دولة فلسطين، ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.



وقال مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: إنه يجب الاتفاق على ما بعد الانتخابات من احترام للنتائج مهما كانت، واستعداد الفصائل للمشاركة في حكومة وحدة وطنية فلسطينية، هدفها وبرنامجها الأساس، هو معالجة كافة آثار الانقسام وتداعياته، والبحث في شكل وطابع النظام السياسي الفلسطيني.