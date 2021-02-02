حلس: القرارات الصادرة من الحكومة دليل اهتمام القيادة بمتابعة كل ما يخص شعبنا بغزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مفوض التعبئة والتنظيم للأقاليم الجنوبية: "إن القرارات التي صدرت من الحكومة، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، بشأن قضايا قطاع غزة، تعبر عن اهتمام القيادة، وحرصها على متابعة كل ما يخص أبناء شعبنا في القطاع، كما في الضفة".



وأوضح حلس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات، جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، وتعطي إشارة، بأن باقي القضايا، سيكون لها معالجات في المدى القريب، في ظل حرص سيادته على رفع أي إجحاف بحق أبناء شعبنا.



وأضاف حلس، أن رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تعاطى منذ البداية مع هذه القضايا بكل جدية واهتمام، معتبراًا جرى من معالجات في قضايا الموظفين والتقاعد المالي، وتفريغات 2005، إنصاف لفئات كثيرة من أبناء شعبنا.