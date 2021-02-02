استطلاع رأي إسرائيلي يُظهر تقدم نتنياهو وتراجع ساعر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، نُشر اليوم الثلاثاء، أنّ حزب (ليكود) حصل على 32 مقعداً، ويستطيع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة يمين ضيقة، تعتمد على دعم 61 من أعضاء (كنيست).



ويأتي هذا الاستطلاع الذي نشره (راديو 103) الذي يمنح نتنياهو لأول مرة منذ الإعلان عن حل (كنيست) والتوجه لانتخابات رابعة في آذار/ مارس المقبل، إمكانية تشكيل حكومة يمين ضيقة في حال حصل على توصية ودعم من قبل حزب (يمينا) برئاسة نفتالي بينت.



وبحسب استطلاع الرأي، الذي أجراه "بانليس بوليتكس"، فإن (يش عتيد) برئاسة يائير لابيد، يعزز قوته، ويحصل على 19 مقعداً، بينما حزب (تكفا حداشاه) بزعامة جدعون ساعر، يواصل التراجع بحصوله على 14 مقعداً بالمقابل حزب (يمينا) برئاسة بينت، يتقدم بحصوله على 13 مقعداً.



ووفقاً لاستطلاع الرأي، الذي نُشر في صحيفة (معاريف)، فإنّ الأحزاب الحريدية، تعزز من قوتها الانتخابية، بحصولها على 16 مقعداً، حيث يحصل حزب (شاس) على 8 مقاعد، ومثلها يحصل حزب (يهدوت هتوراة).



بينما حصلت القائمة العربية المشتركة في الاستطلاع على 10 مقاعد، وهي تواصل التراجع في استطلاعات الرأي، التي منحتها في أقصى حد 11 مقعداً، علماً أنّها ممثلة بـ (كنيست) بـ 15 مقعداً.