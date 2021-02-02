التنمية الاجتماعية تُحذر من مخاطر الحضانات البيتية وغير المرخصة

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رام الله - دنيا الوطن

جدد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك، تحذير الوزارة من "الحضانات البيتية" نظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال، حيث تعمل الوزارة على منع محاولات إنشاء دور حضانات عشوائية، تستهدف تحقيق الربح المادي على حساب حياة ومستقبل الأطفال، نظراً لما ينطوي على هذا الأمر من مخالفة للقانون، وتعرض صحة وسلامة الأطفال للخطر.



ونوه الديك، إلى أننا إذ نترحم على الطفل المتوفى في حضانة بيتية، ونعزي ذويه، ندعو أولياء أمور الأطفال في سن الحضانة؛ لتوخي الحيطة والحذر عند إيداع أطفالهم في أي حضانة، والتأكد أن الحضانة مرخصة من قبل الوزارة، وأن الرخصة سارية المفعول.



وحذرالديك، من التعامل مع أية حضانة بيتيه، أو أية حضانة غير مرخصة، وأن الوزارة، ستقوم بالعمل مع جهات الاختصاص بتحويل ملف أية حضانة أو ما يسمى بالحضانة البيتية أو الحضانة غير المرخصة إلى النيابة العامة، وملاحقة أصحابها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لعملها بدون ترخيص وعدم الالتزام بمعايير وشروط الصحة والسلامة العامة، لحماية أطفال الحضانات.



وأوضح، أن توفر الرخصة، يعني أن الحضانة، توفر جميع شروط الصحة العامة والأمان للأطفال، وفقاً للائحة تنظيم دور الحضانات، المعمول بها في دولة فلسطين.



وشدد الديك على عدم إيداع الأطفال بما يسمى بـ (لحضانات البيتية) كونها غير مرخصة، ولا توفر شروط الأمان والسلامة العامة، مؤكدة أن الوزارة غير مسؤولة عن أي خلل، يحصل لأي طفل، يتم إيداعه في تلك الحضانات.



ودعا الديك، أصحاب الحضانات، التي انتهى ترخيصها، أن تقوم بتصويب أوضاعها بالسرعة الممكنة، مؤكداً أن الوزارة بكافة مديرياتها، ستكثف الزيارات الدورية من قبل مشرفي ومشرفات الحضانات، ولجنة الفحص والترخيص؛ للتأكد من ترخيص الحضانات في كل محافظة.