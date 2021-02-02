شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية تُحذر من مخاطر الحضانات البيتية وغير المرخصة

التنمية الاجتماعية تُحذر من مخاطر الحضانات البيتية وغير المرخصة
رام الله - دنيا الوطن
جدد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك، تحذير الوزارة  من "الحضانات البيتية" نظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال، حيث تعمل الوزارة على منع محاولات إنشاء دور حضانات عشوائية، تستهدف تحقيق الربح المادي على حساب حياة ومستقبل الأطفال، نظراً لما ينطوي على هذا الأمر من مخالفة للقانون، وتعرض صحة وسلامة الأطفال للخطر.

ونوه الديك، إلى أننا إذ نترحم على الطفل المتوفى في حضانة بيتية، ونعزي ذويه، ندعو أولياء أمور الأطفال في سن الحضانة؛ لتوخي الحيطة والحذر عند إيداع أطفالهم في أي حضانة، والتأكد أن الحضانة مرخصة من قبل الوزارة، وأن الرخصة سارية المفعول.

وحذرالديك، من التعامل مع أية حضانة بيتيه، أو أية حضانة غير مرخصة، وأن الوزارة، ستقوم بالعمل مع جهات الاختصاص بتحويل ملف أية حضانة أو ما يسمى بالحضانة البيتية أو الحضانة غير المرخصة إلى النيابة العامة، وملاحقة أصحابها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لعملها بدون ترخيص وعدم الالتزام بمعايير وشروط الصحة والسلامة العامة، لحماية أطفال الحضانات.

وأوضح، أن توفر الرخصة، يعني أن الحضانة، توفر جميع شروط الصحة العامة والأمان للأطفال، وفقاً للائحة تنظيم دور الحضانات، المعمول بها في دولة فلسطين.

وشدد الديك على عدم إيداع الأطفال بما يسمى بـ (لحضانات البيتية) كونها غير مرخصة، ولا توفر شروط الأمان والسلامة العامة، مؤكدة أن الوزارة غير مسؤولة عن أي خلل، يحصل لأي طفل، يتم إيداعه في تلك الحضانات.

ودعا الديك، أصحاب الحضانات، التي انتهى ترخيصها، أن تقوم بتصويب أوضاعها بالسرعة الممكنة، مؤكداً أن الوزارة بكافة مديرياتها، ستكثف الزيارات الدورية من قبل مشرفي ومشرفات الحضانات، ولجنة الفحص والترخيص؛ للتأكد من ترخيص الحضانات في كل محافظة.

أخبار ذات صلة

عيسى: إسرائيل كقوة محتلة ملزمة بحماية المدنيين في وقت الحرب

عيسى: إسرائيل كقوة محتلة ملزمة بحماية المدنيين في وقت الحرب

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

دلال سلامة: نؤكد أهمية المقاربة التي سلكتها (فتح) نحو تحقيق الوحدة الوطنية

دلال سلامة: نؤكد أهمية المقاربة التي سلكتها (فتح) نحو تحقيق الوحدة الوطنية

الخارجية: نطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية

الخارجية: نطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في مخيم جنين

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في مخيم جنين

بعد استضافتها بيني غانتس.. ردود فعل غاضبة من قناة (الغد) تتعدى حدود الإدانة والاستنكار

بعد استضافتها بيني غانتس.. ردود فعل غاضبة من قناة (الغد) تتعدى حدود الإدانة والاستنكار

قطاع غزة: تسجيل حالة وفاة و143 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: تسجيل حالة وفاة و143 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يعتقل سبعة شبان بينهم طفلان ويستدعي آخر من الخليل

الاحتلال يعتقل سبعة شبان بينهم طفلان ويستدعي آخر من الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عيسى: إسرائيل كقوة محتلة ملزمة بحماية المدنيين في وقت الحرب

عيسى: إسرائيل كقوة محتلة ملزمة بحماية المدنيين في وقت الحرب

التنمية الاجتماعية تُحذر من مخاطر الحضانات البيتية وغير المرخصة

التنمية الاجتماعية تُحذر من مخاطر الحضانات البيتية وغير المرخصة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

دلال سلامة: نؤكد أهمية المقاربة التي سلكتها (فتح) نحو تحقيق الوحدة الوطنية

دلال سلامة: نؤكد أهمية المقاربة التي سلكتها (فتح) نحو تحقيق الوحدة الوطنية

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في مخيم جنين

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في مخيم جنين

الاحتلال يعتقل سبعة شبان بينهم طفلان ويستدعي آخر من الخليل

الاحتلال يعتقل سبعة شبان بينهم طفلان ويستدعي آخر من الخليل

الاحتلال يعتقل طفلاً وثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل طفلاً وثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال يُداهم خربة حمصة ويمنع النشطاء من إعادة بناء المنشآت المهدمة

الاحتلال يُداهم خربة حمصة ويمنع النشطاء من إعادة بناء المنشآت المهدمة

منوعات

شاهد: أحمد فهمي &#34;لدي عقدة من الفقر&#34;

شاهد: أحمد فهمي "لدي عقدة من الفقر"

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

داليا مصطفى &#34;زوجي شريف سلامة سيقتلني&#34;.. فما القصة ؟

داليا مصطفى "زوجي شريف سلامة سيقتلني".. فما القصة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب &#34;الإسرائيلي&#34;

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب "الإسرائيلي"

عربي

تجديد حبس &#34;عبد المنعم أبو الفتوح&#34; رئيس حزب مصر القوية

تجديد حبس "عبد المنعم أبو الفتوح" رئيس حزب مصر القوية

انفجارات في مزارع شبعا ناجمة عن تدريبات إسرائيلية

انفجارات في مزارع شبعا ناجمة عن تدريبات إسرائيلية

قراصنة يسطون على سفينة في المياه العراقية

قراصنة يسطون على سفينة في المياه العراقية

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)